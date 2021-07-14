Песков заявил о политизации ситуации с признанием российских вакцин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия сталкивается с политизацией в вопросе признания ее вакцин за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем <...> крайне негативно", – сказал представитель Кремля, комментируя высказывание министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставки вакцин от коронавируса.

Он также подчеркнул, что в России "политизацией не занимаются".

Ранее Песков выразил уверенность в том, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если для этого не возникнет никаких искусственных препятствий политического и лоббистского характера.

Он напомнил, что Европейское агентство до сих пор не признало российский "Спутник V", однако это кропотливая и сложная работа, которая в настоящее время продолжается.

