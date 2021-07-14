ЦИК РФ впервые будет использовать видеонаблюдение в течение всех трех дней голосования

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Система видеонаблюдения будет впервые применяться на протяжении всех трех дней голосования в ходе сентябрьских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева.

"Трехдневного видеонаблюдения у нас в стране не было никогда. И ни у кого этого не было. <...> Та модель, которая сегодня предлагается, она учитывает наши финансовые возможности и желание сделать его максимально доступным для участников избирательного процесса", – сказал политик, добавив, что это решение не потребует траты дополнительных средств.

Булаев отметил, что камеры будут записывать происходящее на избирательных участках в круглосуточном режиме. По его словам, подобная система раньше не применялась нигде, а в некоторых развитых странах видеонаблюдение на выборах и вовсе не используется.

Как заметила глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году система охватит 50 тысяч избирательных участков, на которых, предположительно, проголосуют около 85% россиян.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев заявил о регистрации порядка 12 тысяч 900 наблюдателей за выборами депутатов Госдумы.

При этом он уточнил, что на специально созданной для этого платформе предусмотрена работа 15 тысяч аккаунтов.

