Песков назвал сообщения о переносе выборов в Госдуму ложной информацией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы переносе выборов в Госдуму из-за коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже десять раз это все опровергли. Нет, нет. Это лживая информация", – сказал Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что власти РФ обсуждают вопрос о переносе выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.

Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.

