11 партий представили документы на выборы в Госдуму

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Более трех тысяч кандидатов от 11 политических партий в настоящее время представили необходимые документы в ЦИК РФ для выдвижения на выборах в Госдуму, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Точное количество кандидатов составило 3 187 человек. Партии выдвинули 1 735 кандидатов по одномандатным округам, 122 кандидата пошли по пути самовыдвижения.

Памфилова напомнила, что партии могут представить документы в комиссию для выдвижения на выборы в Госдуму не позднее 24 часов 13 июля. Самовыдвиженцы должны представить документы в окружные комиссии не позднее 24 часов 12 июля.

На выборах высших должностных лиц субъектов РФ сейчас выдвинуты 43 кандидата от 12 политических партий. Памфилова сообщила, что наибольшее число кандидатов выдвинуто в Ульяновской области. Всего восемь человек.

Председатель комиссии сообщила, что на выборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ по единым и одномандатным избирательным округам выдвинуты 4 768 кандидатов от 16 партий, в порядке самовыдвижения 175 человек.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.