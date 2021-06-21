Путин выразил надежду, что выборы в Госдуму пройдут без обвинений и пустых обещаний

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Владимир Путин выразил надежду на то, что выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно.

"Наша общая задача, в том числе парламентских партий, – чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто. В строгом соответствии с законом", – отметил президент в рамках встречи с депутатами ГД седьмого созыва.

Глава государства подчеркнул, что естественная острая конкуренция должна выражаться в цивилизованной и предметной дискуссии. По его словам, не должно быть места взаимным оскорблениям, выпадам и пустым обещаниям.

Путин понадеялся, что этот этап жизни страны прошел и остался в 1990-х годах.

Ранее Владимир Путин заявил, что предстоящие сентябрьские выборы в России являются чрезвычайно важным политическим событием, которое требует предельно четкой организации.

По словам президента, властям предстоит проработать большой комплекс вопросов, чтобы помочь избиркомам организовать работу в сентябре должным образом.

Также глава государства сообщал, что голосование должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма.