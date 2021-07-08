Почти 13 тыс наблюдателей в Москве зарегистрировались на выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев рассказал о регистрации наблюдателей на выборы депутатов Госдумы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У нас сейчас порядка 12 тысяч 900 наблюдателей зарегистрировались в нашей системе", – рассказал специалист по время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Ковалев уточнил, что штаб готов к увеличению их числа. На платформе для наблюдателей предусмотрена работа 15 тысяч аккаунтов.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.