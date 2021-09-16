Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики в отношении России

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Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

За его принятие проголосовали 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались. Документ тем не менее носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС, а потому его положения необязательны к исполнению.

Уточняется, что доклад, который был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза", а также подготовке к непризнанию парламентских выборов в России в случае, если они окажутся нечестными. Кроме того, в нем идет речь о снижении зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.

Ранее Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины. Санкции продлеваются уже в 15-й раз.

