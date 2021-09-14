В ЕС заявили о надежде на менее конфликтные отношения с Россией

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Европейский союз считает необходимым обновить отношения с Россией, однако в нынешних условиях это представляется затруднительным. Об этом в ходе пленарной сессии Европарламента заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я бы хотел обновить партнерство с Россией, но сейчас в нынешних обстоятельствах это трудно представить. Мы должны реалистично оценивать весь комплекс отношений с РФ", – приводит его слова РИА Новости.

Глава европейской дипломатии считает, что сегодня отношения между ЕС и Россией находятся на самом низком уровне. По его словам, в этом виноваты принимаемые Москвой политические решения, из-за которых и осложняется диалог.

Ранее Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины. Санкции продлеваются уже в 15 раз.

