Пушков прокомментировал идею ЕС создать силы быстрого реагирования

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Сенатор Алексей Пушков оценил мысль генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования Евросоюза. Об этом он высказался в своем телеграм-канале.
Ранее Столтенберг заявлял, что поддерживает европейские усилия в области обеспечения обороны. При этом генсек предостерегал, что любая попытка разъединения Европы и Северной Америки ослабит НАТО.
По мнению Пушкова, сейчас всю Европу поглотил "афганский синдром".
"Недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил", – пояснил российский сенатор.
Пушков отдельно выделил показательное настроение членов Евросоюза на независимость от США в военной сфере. Сенатор посчитал такое положение дел беспрецедентным.
"Афганистан еще долго будет аукаться США. И это не единственное последствие", – резюмировал Пушков.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на одной из неформальных встреч европейских министров обороны обсуждались планы создания сил быстрого реагирования ЕС.
До этого Столтенберг призвал Россию предоставлять больше информации европейским странам о военных учениях. По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине обеспокоены планами российских вооруженных сил.
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