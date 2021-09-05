В НАТО раскритиковали идею ЕС создать вооруженные силы Евросоюза

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Фото: depositphotos/Ale_Mi
Создание Евросоюзом собственных вооруженных сил может разобщить Европу и ослабить НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. <...> Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу", – сказал Столтенберг в интервью газете The Telegraph.
Он также отметил, что дело не в деньгах, поскольку 80% оборонных расходов Североатлантического альянса приходится на союзников, которые не являются членами ЕС.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на одной из неформальных встреч европейских министров обороны обсуждались планы создания сил быстрого реагирования ЕС.
До этого Столтенберг призвал Россию предоставлять больше информации европейским странам о военных учениях. По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине обеспокоены планами российских вооруженных сил.
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