Боррель назвал победу талибов важнейшим геополитическим событием с возвращения Крыма в РФ

12:14
Фото: FRANCOIS WALSCHAERTS/POOL/EPA/ТАСС
Происходящее в Афганистане является самым важным геополитическим событием с момента воссоединения Крыма с Россией. Об этом в интервью радиостанции "Радио насьональ де Эспанья" заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными, потому что то, что мы видим – это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма Россией", – убежден глава дипломатии ЕС.
Ранее Боррель отмечал, что речи об официальном признании движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) со стороны ЕС не идет, однако нужны контакты для решения экстренных вопросов, к примеру, эвакуации из Афганистана.
15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, войдя в президентский дворец в Кабуле.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.
По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, руководство талибов оказалось более договороспособным, чем правительство Афганистана.
Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства
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