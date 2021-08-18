Талибы потребовали от граждан Афганистана сдать оружие и боеприпасы

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Представитель движения "Талибан" (запрещено в России) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Reuters.

"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана", – приводит агентство слова официального представителя движения.

Также он заявил, что любые жалобы мирных граждан Афганистана на членов движения будут оперативно расследоваться.

Накануне официальный представитель "Талибана" Сухейл Шахин выразил мнение, что Москва и Пекин поддерживают движение. На вопрос британского журналиста, получают ли талибы финансовую помощь от России, Китая и Пакистана, Шахин ответил отрицательно.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что руководство "Талибана" является гораздо более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

