Представитель "Талибана" считает, что Россия и Китай поддерживают движение

Фото: ТАСС/AP Photo/Rahmat Gul
Официальный представитель запрещенной в России террористической организации "Талибан" Сухейл Шахин считает, что Москва и Пекин поддерживают движение. Об этом сообщает Sky News.
На вопрос британского журналиста, получают ли талибы финансовую помощь от России, Китая и Пакистана, Шахин ответил отрицательно. При этом он отметил, что движение имеет хорошие отношения с данными государствами.
"Мы получаем политическую поддержку (от этих стран. – Прим. ред.). Мы посещали Китай и также Россию <...> Талибан – политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", – уточнил он.
Однако он подчеркнул, что фактически "Талибан" не имеет союзников.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что руководство "Талибана" является гораздо более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство.
15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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