Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами

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Фото: Jean-Francois Badias/AP/TAСС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал причину контактов Евросоюза с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Талибан", передает РИА Новости.
По его словам, речи об официальном признании движения со стороны ЕС не идет, однако нужны контакты для решения экстренных вопросов, к примеру, эвакуации из Афганистана.
"Для этого необходимо вести контакты с властями на местах", – пояснил он.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что руководство "Талибана" является гораздо более договороспособным, чем прежнее правительство.
Он подчеркнул, что для России важно соблюдение договоренностей по обеспечению безопасности ее посольства и ее союзников в Центральной Азии, которые талибы пока выполняют. Тем не менее Кабулов отметил, что российские власти продолжат следить за действиями "Талибана".
15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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