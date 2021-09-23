Песков отреагировал на предложение конгресса США о введении новых санкций против РФ

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Предложения американских конгрессменов ввести санкции против некоторых официальных лиц России являются внутрипарламентскими упражнениями, которых ждет долгий путь до реализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рано или поздно по мере продвижения таких документов они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к нашей стране все-таки с экспертными знаниями. Поэтому пока думаем, рано такие проекты комментировать", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее стало известно, что Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Как заявили в Вашингтоне, указанные лица причастны к нарушениям прав человека.

Уточнялось, что в списке подпавших под санкции оказались премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Данный законопроект прокомментировал первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.

Он отметил, что Россия не оставит без ответа новые санкции США, направленные против российских чиновников и общественных деятелей.

До этого американские конгрессмены единогласно поддержали поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, вводящую запрет для американцев на покупку и продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств на первичном и вторичном рынке.