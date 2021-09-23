В МИД РФ предостерегли США от необдуманного решения о новых санкциях против России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В министерстве внутренних дел России предостерегли США от необдуманного решения о введении новых санкций против некоторых российских государственных и общественных деятелей в привязке к одиозному "Закону С. Магнитского". Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на санкционном треке. <...> С каждым разом становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности примут энтузиасты на Капитолийском холме", – говорится в сообщении.
В министерстве считают, что происходящее в Вашингтоне связано с острым кадровым голодом в части специалистов по России.
"Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", – добавляется в сообщении.
Ранее Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Как заявили в Вашингтоне, указанные лица причастны к нарушениям прав человека.
Уточнялось, что в списке подпавших под санкции оказались премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
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