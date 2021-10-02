В Белом доме назвали ужасающим число умерших от коронавируса в США

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Фото: depositphotos/etienjones
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим и шокирующим число умерших от коронавируса жителей Соединенных Штатов.
По оценке агентства Reuters, 1 октября в США зарегистрировали 700 тысяч смертей от COVID-19.
"Это трагичное, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", – сказала она журналистам в ходе брифинга.
Она отметила, что борьба с COVID-19 является приоритетной для американского лидера Джо Байдена с первого дня его президентства.
"Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас", – добавила Псаки.
По ее словам, сейчас порядка 78% американцев уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.
В начале августа Байден заявил, что рост случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах является трагедией, которую можно было предотвратить. По его словам, сейчас в США "пандемия непривитых", поскольку в Штатах, где низкий уровень вакцинации, случаев заражения в 10–20 раз больше.
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