Более 15 млн доз вакцин от коронавируса выбросили в США за полгода – СМИ

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Около 15,1 миллиона доз вакцин от коронавируса выбросили в Соединенных Штатах с марта текущего года. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает телеканал NBS News.

О потерянных дозах сообщили четыре аптеки. Отмечается, что больше всего потеряла компания Walgreens – почти 2,6 миллиона доз.

По данным журналистов, цифра может быть занижена, поскольку данные о потерях, которые представил американский Центр по контролю и профилактики заболеваний, оказались неполными. В них отсутствовали несколько федеральных поставщиков и штатов.

Причинами такого количества выброшенных доз вакцин от COVID-19, предположительно, являются неисправности оборудования для хранения ампул, брак и нарушение целостности сосудов.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса переключилась на непривитых американцев. По словам американского лидера, 9 950 человек среди 10 000 умерших от коронавируса в Штатах в июле не были вакцинированы.