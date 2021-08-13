Протесты против вакцинации дошли до США

Протесты против вакцинации от коронавируса дошли до США. Американцы берут пример с бунтующих европейцев: выходят с плакатами на улицы, стоят вдоль шоссе.

Все они выступают против "вакцинной дискриминации". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.