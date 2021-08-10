В АТОР рассказали, угрожают ли туристам пожары в Греции

Фото: ТАСС/AP/Michael Pappas
В АТОР рассказали, что пожары в Греции происходят вне туристических зон и не опасны для отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации греческих СМИ, возгорания происходят в столичном регионе Аттика, на Пелопоннессе и на острове Эвбея. Редкие пожары также фиксировали вдалеке от туристических зон на островах Закинф и Крит, но огонь там оперативно тушили.
"На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает", – уточнили в АТОР.
Власти Греции заявили, что причиной пожаров стал человеческий фактор. За трое суток были задержаны более десяти человек за поджоги.
Ранее пожары в Греции охватили огромную территорию – более сотни очагов. Сообщалось, что накаляет обстановку аномальная жара.
В пригороде Афин эвакуировали жителей двух поселений. С огнем борются больше сотни пожарных. Подключили авиацию – 5 вертолетов и 4 самолета, в том числе российский Бе-200, который с конца июня участвует в тушении самых сильных пожаров в Греции.
Сразу в нескольких регионах Греции полыхают пожары
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