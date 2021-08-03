В Греции пожары охватили огромную территорию – более сотни очагов. Накаляет обстановку аномальная жара, 40 градусов – рекорд с 1867 года.

В пригороде Афин эвакуируют жителей двух поселений. С огнем борются больше сотни пожарных. Подключили авиацию – 5 вертолетов и 4 самолета, в том числе российский Бе-200, который с конца июня участвует в тушении самых сильных пожаров в Греции.

Кроме того, полыхают леса и в других странах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.