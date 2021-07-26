В США вакцинировались более 53% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В США вакцину получили более 53% жителей страны. Локальные победы над COVID-19 праздновали бурно. В Нью-Йорке после достижения коллективного иммунитета был салют, в Лос-Анджелесе при отмене масок город не спал всю ночь.

Однако часть требований в итоге все-таки вернули из-за новых штаммов коронавируса, которые опасны даже для привитых и переболевших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.