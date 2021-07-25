Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России выявили 24 072 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
При этом выявлено 2 346 (9,8%) эпизода заболевания без клинических проявлений.
В Москве за последние сутки подтвердили 3 406 случаев коронавируса, в Московской области – 2 191, в Санкт-Петербурге – 1 934, в Нижегородской области – 534, в Свердловской области – 491.
Всего в РФ зарегистрирован 6 126 541 случай (+0,39%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Орловской области, Республике Татарстан и Москве – 0,21, 0,22 и 0,23% соответственно.
За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 779 человек.За весь период пандемии скончались 153 874.
Выписаны за сутки 18 678 человек. Общее число переболевших коронавирусом в РФ достигло 5 490 634.
Накануне сообщалось, что в РЖД рассматривают предложение о поощрении пассажиров за вакцинацию. Об этом заявил первый заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов, который также отметил, что важна востребованность услуг среди граждан.
Штамм коронавируса "Гамма" добрался до России
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