Когнитивные нарушения после COVID-19 являются одним из последствий любого вируса – эксперт

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Ухудшение памяти и снижение концентрации внимания после коронавирусной инфекции являются нормальными явлениями, поскольку подобные осложнения могут возникать после любого вируса. Об этом рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
"Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды – то есть нарушение капиллярного кровотока – и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую. <...> Это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения", – приводит его слова ТАСС.
По словам Федоровича, любой человек после болезни быстро устает и долго восстанавливается, поэтому такие проблемы с концентрацией внимания и памятью абсолютно нормальны.
В свою очередь заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов отметил, что на ухудшение памяти пациенты, перенесшие коронавирус, жалуются чаще, чем на снижение концентрации внимания.
"Это объяснимо: люди выходят из болезни обессиленные, долго восстанавливаются. Естественно, такие функции, как внимание и память, страдают", – сказал он.
Ранее заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал, что коронавирус может вызывать органические расстройства психики. По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.
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