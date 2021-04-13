Психиатр рассказал о неврологических последствиях коронавируса

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Коронавирус может вызывать органические расстройства психики. Об этом рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович, сообщает газета "Известия".

По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.

Шмилович также добавил, что COVID-19 оказывает влияние на когнитивные функции, особенно в первый месяц после падения температуры. Кроме того, у пациента наблюдаются расстройства памяти, концентрации внимания, интеллектуальных нарушений и множества других когнитивных функций.

Практика показывает, что такая органическая симптоматика может длиться порядка двух месяцев.

"Он провоцирует астению, психоорганический синдром, нарушение когнитивных функций, физическую усталость, но не собственно депрессивные нарушения", – уточнил врач.

Если же у человека после перенесенного коронавируса на протяжении нескольких месяцев проявляются проблемы с психикой, скорее всего, причиной стали социальные потрясения и психические травмы, созданные пандемией, заключил психиатр.

Ранее сообщалось, что у 99% переболевших коронавирусом наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия.