Врач дала рекомендации, как восстановить память после COVID-19

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Врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации, как восстановить память после перенесенного коронавируса.
Ранее главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала, что у переболевших COVID-19 часто наблюдаются когнитивные нарушения: снижается память и интеллектуальные функции. На их восстановление уходит от четырех до восьми месяцев.
Кроме того специалист отметила, что после коронавируса многие пожилые люди становятся беспомощными и дементными. Когнитивные осложнения возникают и у молодых: зараженные страдают от различных видов тревожных расстройств, панических атак, неврозов, фобий и навязчивости.
"Это частое явление. Постковидный синдром в течение нескольких месяцев в 60% случаев сохраняется в той или иной форме, кому как повезет. Но паниковать по этому поводу не надо – все восстанавливается", – объяснила Чернышова.
По мнению специалиста, если человек болеет и работает удаленно из дома, не нужно геройствовать и брать компьютер с собой в кровать. "В болезнь лучше не мучиться, дать себе полежать, отболеть. Нужно следить за самочувствием, и как только есть улучшения, надо начинать дозированно, понемногу голову нагружать", – добавила врач.
Кроме того, в случае возникновения проблем с памятью после перенесенного коронавируса Чернышова порекомендовала обратиться за помощью к неврологу. Он назначит витаминный комплекс.
"Есть специальные витаминные комплексы для нервной системы. Это, как правило, комплексы витаминов группы В. Они хорошо восстанавливают структуру нервных волокон и обменные процессы в головном мозге. Их можно применять", – сказала эксперт.
По словам специалиста, есть и другие специализированные препараты, но назначать их должны только врачи. "Они знают, в каких количествах, каким курсом, какой именно препарат. Самостоятельно назначать себе нет смысла – не будет нужной эффективности", – подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие напитки могут пагубно влиять на работу мозга. По ее словам, кроме алкоголя, негативный эффект способно оказывать и чрезмерное употребление кофеинсодержащих напитков.
Эксперт подчеркнула, что если употреблять слишком много кофеина в течение дня, то у организма не хватит времени для восстановления. Тогда работа мозга ухудшится. Кроме того, диетолог порекомендовала употреблять как можно меньше простых углеводов, в том числе в виде сладких газированных напитков.
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