Врач назвал отличия обычной головной боли от коронавирусной

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Головная боль является одним из частых симптомов заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на слова профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектора.
Медик отметил, что две трети заболевших коронавирусной инфекцией жалуются на эти болезненные ощущения, тогда как среди людей в возрасте старше 40 лет этот симптом встречается в половине случаев.
В большинстве случаев у пациентов возникает умеренная или сильная боль, которая продолжается от трех до пяти дней, а анальгетики при этом не оказывают воздействия.
"Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей", – рассказал Спектор.
Он также подчеркнул, что у 15% заболевших это единственный признак заражения COVID-19.
Ранее стало известно, что набор старых симптомов коронавируса изменился после распространения штамма "Дельта" из Индии.
Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что теперь потеря обоняния или вкуса, температура и кашель не относятся к самым распространенным симптомам коронавируса. Новый штамм напоминает простуду, поэтому многие заболевшие не обращаются к врачу.
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