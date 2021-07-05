Врач рассказал об особенностях лечения коронавируса у привитых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

COVID-19 у вакцинированных лечится точно так же, как и у непривитых, однако в первом случае прогнозы более благоприятные, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Протоколы лечения те же самые", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Тимакова, симптомы в обоих случаях одинаковые, однако у привитых пациентов они менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что согласно опыту других болезней, заражение в период после инъекции первого компонента вакцины от коронавируса не отличается серьезным осложнением течения COVID-19.

По его словам, человеческий организм в течение жизни сталкивается с большим количеством антигенов, поэтому имунная система подготовлена к тому, чтобы справиться одновременно и с вакциной и с болезнью.

