Врач рассказал об особенностях лечения коронавируса у привитых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
COVID-19 у вакцинированных лечится точно так же, как и у непривитых, однако в первом случае прогнозы более благоприятные, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Протоколы лечения те же самые", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Тимакова, симптомы в обоих случаях одинаковые, однако у привитых пациентов они менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что согласно опыту других болезней, заражение в период после инъекции первого компонента вакцины от коронавируса не отличается серьезным осложнением течения COVID-19.
По его словам, человеческий организм в течение жизни сталкивается с большим количеством антигенов, поэтому имунная система подготовлена к тому, чтобы справиться одновременно и с вакциной и с болезнью.
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