Иммунолог рассказал о последствиях заболевания в период между прививками

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Согласно опыту других болезней, заражение в период после инъекции первого компонента вакцины не отличается серьезным осложнением течения болезни. Об этом рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, предположение о том, что иммунная система будет перегружена в случае заболевания сразу после вакцинации, является безосновательным с точки зрения иммунологии.

"Дело в том, что в повседневной жизни наш организм постоянно и непрерывно сталкивается с огромным количеством антигенов. От природы мы к этому подготовлены. И безопасная зарегистрированная вакцина драматически повлиять на этот процесс не способна", – отметил Крючков.

Тем не менее он напомнил о таком понятии, как АЗУИ – антителозависимое усиление инфекции. Крючков объяснил, что бывают ситуации, когда антитела вместо того, чтобы бороться с вирусом, помогают ему проникать в клетки, однако подобного в случае с коронавирусом пока зафиксировано не было.

Крючков подчеркнул, что исключать АЗУИ при COVID-19 все же нельзя, поэтому в период между компонентами вакцины важно строго соблюдать меры защиты: носить средства индивидуальный защиты, спать по 7–8 часов и не злоупотреблять пребыванием на солнце.

Ранее специалисты Казанского федерального университета выяснили, что после вакцинации "Спутником V" иммунный ответ формируется ко всем белкам, входящим в состав вакцины, при этом белковые оболочки препаратов на основе аденовирусов не являются исключением.

Однако повторная прививка не становится менее эффективной, так как препарат успевает попасть в клетки до того, как антитела к векторным компонентам могли бы заблокировать его действие.

