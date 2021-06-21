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Первые партии "Спутника Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

В течение ближайшей недели они будут выведены на рынок. Министр уточнил, что "Спутник Лайт" будет доступен для вакцинации в медицинских пунктах.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. Ранее сообщалось, что "Спутник Лайт" подходит для ревакцинации и помогает увеличить уровень антител до величины, способной защитить от всех циркулирующих штаммов.

"Спутник Лайт" зарегистрировали в том числе для поднятия уровня антител до более высокого в случаях, когда после болезни или со временем после вакцинирования он снижается.