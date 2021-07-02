Иммунолог назвал заболевание, снижающее вероятность заражения коронавирусом

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Названо заболевание, которое снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, люди с аллергией менее подвержены заражению COVID-19.

"С самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", – подчеркнул Хаитов.

Он также привел информацию зарубежных ученых, которые не считают аллергическую бронхиальную астму фактором, увеличивающим риск тяжелого течения коронавируса.

"С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", – заключил иммунолог.

Ранее британские ученые выявили признак коронавируса, присущий только вакцинированным заболевшим. Ученые отметили частое чихание как признак инфекции COVID-19, который наблюдается поначалу у привитых пациентов. У невакцинированных же этот симптом относят к аллергии или простуде.

За последние сутки в России выявили 23 543 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 3 322 (14,1%) случая заболевания.