В России выявили 23 543 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 23 543 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 322 (14,1%) из них.

На Москву пришлось 7 597 случаев, на Московскую область – 2 663, на Санкт-Петербург – 1 612, на Нижегородскую область – 378, на Брянскую область – 320, на Республику Бурятия – 319, на Воронежскую область – 311, на Республику Крым – 301, на Забайкальский край – 284, на Свердловскую область – 277, на Красноярский край – 268, на Пермский край – 260, на Хабаровский край – 256, на Смоленскую область – 253, на Омскую область – 253.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 538 142 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,11%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,13%, Республике Ингушетия – 0,15%.

За последние сутки в стране подтверждено 672 смерти, за весь период пандемии умерли 135 886 человек. За минувшие 24 часа выписали 16 928 человек, за все время – 5 017 321.

Ранее были названы сроки нового пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. Долгосрочный прогноз составили ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета.

Специалисты построили математическую модель, состоящую из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она охватывает девять кривых распространения коронавирусной инфекции. Согласно расчетам, пик в Москве придется на сентябрь.