Ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Названы сроки нового пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. Долгосрочный прогноз составили ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, сообщает газета "Известия".
Специалисты построили математическую модель, состоящую из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она охватывает девять кривых распространения коронавирусной инфекции.
Как рассказал руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков, в данный момент ситуация в Москве находится в пределах четвертой и пятой кривых.
"Согласно нашим расчетам, пик в Москве придется на сентябрь", – заявил Боровков.
Сценарий пятой кривой предполагает, что пик наступит 19 сентября, а число активных больных составит примерно 225 тысяч человек. В случае четвертой кривой пик случился 16 сентября, а активных заболевших будет 280 тысяч.
"Отмечу, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3–1,6 раза больше числа активных больных на втором пике", – подчеркнул Боровков.
Эксперт добавил, что сценарий пятой кривой выведет количество активных больных на нынешние показатели (177 тысяч заболевших) в начале декабря.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России изменилась картина заболеваемости коронавирусом: стало больше пациентов в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост инфицированных среди экономически активного населения этого возраста составил 26%.
За последние сутки в России подтвердили 21 042 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 2 951 (14,0%) случай заболевания.
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