В России выявили 21 042 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 21 042 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб. При этом без клинических проявлений зафиксировали 2 951 (14,0%) случай заболевания.

На Москву пришлось 5 823 случая, на Московскую область – 2 583, на Санкт-Петербург – 1 503, на Нижегородскую область – 358, на Брянскую область – 324, на Республику Бурятия – 321, на Республику Крым – 294, на Воронежскую область – 289, на Свердловскую область – 272.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 514 599 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,11%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,12%, Кабардино-Балкарской Республике – 0,14%.

За последние сутки в РФ умерли 669 человек, за весь период пандемии – 135 214. За минувшие 24 часа выздоровели 16 356 человек, за все время – 5 000 393.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. По его словам, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Он подчеркнул, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует.

