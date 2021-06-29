Из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода – Гинцбург

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Вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Он подчеркнул, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует.

"Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Также говорилось, что обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в 8 регионах.

Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

