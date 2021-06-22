Найден революционный способ нейтрализовать коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты из Университета Северной Каролины нашли способ нейтрализовать коронавирус. Сделать это им удалось с помощью специальных наноловушек, сообщает Phys.org.

Уточняется, что SARS-CoV-2 заражает с помощью спайкового белка. Он цепляется на поверхности клетки за ангиотензин-превращающий фермент 2 и проникает в нее. Специалисты изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека с такими же рецепторами ACE2 для обмана вируса. Для коронавируса эти частицы становятся множественными ложными целями.

Эксперименты проводились на мышах и макаках. С помощью ингаляционной терапии наноловушки доставлялись в организм животных. LSC-приманки снизили воспаление и фиброз в легких, а также ускорили процесс выведения вируса из организма.

"Сконцентрировавшись на защите организма, а не на самом вирусе, который продолжает мутировать, мы получили возможность разработать терапию, которая будет эффективна долгое время", – отметили ученые.

Ранее британские ученые выявили признак коронавируса, присущий только вакцинированным заболевшим.

Они отметили частое чихание как признак инфекции COVID-19, который наблюдается поначалу у привитых пациентов. У невакцинированных же этот симптом относят к аллергии или простуде.

