Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации

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Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что прививаться в рамках обязательной вакцинации также должны сотрудники, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, сообщает РИА Новости.

"В 100% входят все сотрудники организации или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете", – сказал он.

Сведения о вакцинировании 60% сотрудников столичные организации должны подавать с 1 июля.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.