В Москве заработал сервис для подачи сведений о вакцинации работников от COVID-19

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На портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от COVID-19.

Данные передаются в формате таблицы Excel. Сделать это может представитель организации, имеющий доступ к ее электронной подписи, или доверенное лицо, располагающее полным доступом к учетной записи предприятия на mos.ru. Услуга "Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию" доступна в двух разделах портала: "Популярное" и "Организация бизнеса".

В отчете нужно указать полное и краткое наименование организации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН, основной и дополнительные виды деятельности компании, а также общее количество работников и отдельно тех сотрудников, которые сделали прививку от коронавируса. В список попадают все те, кто вакцинировался любым зарегистрированным в России препаратом. Если речь идет о двухкомпонентной вакцине, то данные можно заносить уже после первой прививки.

Проверка отчета займет не более трех дней, а ее результаты автоматически появятся в личном кабинете организации или ИП. Узнать подробности о работе сервиса можно по телефону +7 (495) 197-97-77.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.

