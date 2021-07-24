В РЖД рассматривают предложение о поощрении пассажиров за вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
РЖД рассматривают предложение АО Федеральной пассажирской службы (входит в РЖД) об использовании программы поощрения вакцинированных пассажиров по аналогии с Аэрофлотом, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя гендиректора холдинга Дмитрия Пегова.
"Предложений много было разных. Они сейчас находятся в стадии рассмотрения, но мы сейчас видим, что вакцинация продвигается хорошо. Самое главное, чтобы эти предложения были актуальны для пассажиров", – заявил Пегов.
По мнению Пегова, любые поощрения пассажиров остаются актуальными, так как это поможет привлечь на сеть дополнительный пассажиропоток, который из-за пандемии пока небольшой.
Ранее 15 мая у авиакомпании "Аэрофлот" стартовала акция "Мили вакцинации", которая заключается в начислении бонусных баллов пассажирам, сделавшим прививку от коронавируса. Первым 10 тысячам участников акции начислили по 10 тысяч миль "Аэрофлот Бонус", которые можно обменять на реальные полеты. Таких бонусов может хватить на полет, например, в Сочи, Волгоград и даже Минск.
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