Какие бонусы можно получить за прививку от коронавируса

Вирусологи напоминают, что прививка от COVID-19 играет важную роль в формировании коллективного иммунитета, который должен свести эпидемию на нет. Чтобы ускорить темпы вакцинации, в России уже работает поощрение привившихся. В частности, можно получить бесплатные мили для авиаперелетов, купоны в различные магазины, а кое-где даже есть шанс выиграть квартиру. Рассказываем подробности о том, какие бонусы можно получить, сделав прививку от коронавируса в России.

Мили от "Аэрофлота"

15 мая у авиакомпании "Аэрофлот" стартовала акция "Мили вакцинации", которая заключается в начислении бонусных баллов пассажирам, сделавшим прививку от коронавируса.

Первым 10 тысячам участников акции начисляют по 10 тысяч миль "Аэрофлот Бонус", которые можно обменять на реальные полеты. Таких бонусов может хватить на полет, например, в Сочи, Волгоград и даже Минск.

Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти два этапа вакцинации, причем первый должен произойти не ранее 15 мая, второй – не позднее 31 декабря 2021 года или до окончания акции. Сертификат о сделанной прививке со специальным QR-кодом нужно предоставить в офис продаж "Аэрофлота" или направить через сервис "Обратная связь" вместе с подписанным согласием на обработку персональных данных.

"Миллион призов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве с 27 апреля действует еще одна акция поощрения вакцинации от коронавируса. Она предназначена для пожилых людей в возрасте от 60 лет и имеющих московский полис ОМС.

Для того чтобы получить вознаграждение, необходимо получить первый компонент вакцины не ранее 27 апреля 2021 года, а второй – не позднее 1 июля 2021 года.

Система лояльности предусматривает два варианта поощрения. Во-первых, прямо в пункте вакцинации можно получить подарочную карту одного из партнеров программы, в числе которых "Пятерочка", "Ригла", "Магнит" и другие. Второй вариант – получить призовые баллы и активировать их на сайте акции также у партнеров программы, среди которых насчитывается более 60 компаний.

Кстати, этим вариантом могут воспользоваться и те, кто получил первый компонент вакцины до начала программы.

Поощрение в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бонусы за вакцинацию от коронавируса есть во многих регионах России.

Например, в Хабаровском крае те, кто завершил вакцинацию, смогут получить скидку в кафе и ресторанах, а также бесплатно посетить крупные спортивные соревнования. А жителям непосредственно Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре доступно бесплатное единоразовое посещение бассейнов, тренажерных залов в физкультурных оздоровительных комплексах.

В Уфе 14 мая стартовал розыгрыш квартиры и 10 смартфонов среди вакцинировавшихся от коронавируса. Организатором акции выступает Фонд развития города Уфы. Победители розыгрыша будут объявлены в прямом эфире телеканала "Вся Уфа" 23 июня.

Пожилым жителям Магаданской области выплатят по 1 тысяче рублей за прививку от COVID-19. На Чукотке выплаты пенсионерам составят 2 тысячи.

Власти большинства регионов так или иначе пытаются поощрить вакцинацию, поэтому во многих городах можно найти свои плюсы в прививке от коронавируса, кроме основного.