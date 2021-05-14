Как бесплатно проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

В 46 столичных парках открылись павильоны "Здоровая Москва". В них за один час можно пройти более 10 медицинских обследований. Предварительная запись не требуется, а результаты можно посмотреть онлайн. Подробнее о павильонах – в материале Москвы 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Что нужно для прохождения исследования

Пройти бесплатное медицинское исследование в павильонах "Здоровая Москва" могут жители столицы от 18 лет. Для этого необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Все процедуры займут один час, за это время пациенту сделают более 10 исследований, что гораздо шире, чем в федеральной программе диспансеризации. Пройти исследование можно по пути с работы до дома или во время прогулки по парку. Посмотреть расположение павильонов и выбрать наиболее удобный для вас можно на сайте mosgorzdrav.ru.



Все результаты отобразятся в электронной медицинской карте в течение суток. Кроме того, каждого пациента будут сопровождать врачи телемедицинского центра до полного завершения обследования. По итогам исследований будет поставлен диагноз и назначено лечение.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за первые три дня работы павильоны "Здоровая Москва" посетили семь тысяч человек. Также она отметила, что, если при обследовании будут выявлены нарушения, пациенту позвонит врач телемедицинского центра. "Если отклонений нет, то вам придет информация, что вы закончили диспансеризацию и у вас со здоровьем все хорошо", – сообщила Ракова.

Какие проводят анализы

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Конкретные исследования будут назначены в зависимости от пола и возраста человека. Возрастные группы делятся на 18–39 лет и 40+ лет. У всех категорий людей врач-терапевт оценит общее состояние, в павильоне проверят глаза, сердце, сосуды и легкие, сделают общий анализ крови, а также проверку на сахарный диабет.

У мужчин от 40 лет также проверят желудочно-кишечный тракт, щитовидную железу и мужское здоровье. Женщинам сделают маммографию и цитологическое исследование мазка с шейки матки.

При выявлении отклонений могут быть назначены дополнительные исследования. Например, можно бесплатно сделать УЗИ лимфатических узлов, если они увеличены, или сделать дерматоскопию при наличии подозрительных кожных образований.



Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. После получения первого этапа вакцины пациента запишут на второй этап в тот же павильон.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без выходных и перерывов на обед. Заранее записываться не надо, прием осуществляется в порядке живой очереди.