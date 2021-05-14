Семь тысяч человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три дня

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Павильоны "Здоровая Москва", расположенные в парках города, за три дня посетили семь тысяч человек, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, за это время был выявлен первый пациент с онкологией.
"Уже на сегодняшнее утро за предыдущие три дня было 7 тысяч человек, учитывая, что мы начали работать только во вторник, это очень неплохая цифра. Уже первый человек, кому в результате обследования кожи было поставлено серьезное онкологическое заболевание, есть, даже окончательно за этот период смогли обследовать и подтвердить предварительный диагноз, поставленный в павильоне, нас радует, что это было на очень ранней стадии", – рассказала вице-мэр.
По ее словам, павильоны будут работать все лето, возможно, их работу продлят на начало осени.
Ракова добавила, что результаты обследования будут доступны для горожан в электронной медкарте в течение суток. Она пояснила, что, если будут выявлены нарушения, пациенту позвонит врач телемедицинского центра.
"Если отклонений нет, то вам придет информация, что вы закончили диспансеризацию и у вас со здоровьем все хорошо", – сказала Ракова.
Пройти обследование можно бесплатно. Для этого понадобится полис ОМС и паспорт (либо другой документ с ФИО и фотографией).
Павильоны "Здоровая Москва" работают в 46 парках ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за четыре месяца работы павильонов "Здоровая Москва" 430 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье. Теперь горожане могут сделать там прививку от COVID-19.
Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.
"Москва сегодня": павильоны "Здоровая Москва" открыты в 46 столичных парках
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