Путин поручил расширить программу диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин дал поручение расширить программу диспансеризации и запустить ее с 1 июля для людей всех возрастов. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, прошу правительство и Минздрав совместно с субъектами Федерации расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров", – сказал глава государства.

Президент поручил запустить программы с 1 июля текущего года в полном объеме для людей всех возрастов.

Путин также отметил, что максимальный охват сейчас очень важен, поэтому в ближайшее время будут наращиваться поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы.

21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.