Послание Путина будут транслировать на медиафасадах в крупных городах России

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию будут транслировать на медиафасадах в крупных городах России. Об этом говорится на сайте Общероссийского народного фронта.

"Самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов будет транслировать ключевые цитаты из послания президента", – сказано в сообщении.

Цитаты из речи президента можно будет увидеть в Москве, в том числе на экранах на МКАД, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.

21 апреля в 12:00 президент в 17-й раз огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в "Манеже".

Президент России традиционно даст оценку положению дел в стране и видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием главы государства, которое пройдет полностью в очном формате.

