Путин выступит с посланием Федеральному собранию в "Манеже"

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж", сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж", – заявил Яцкин.

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Состав участников послания прорабатывается, мероприятие пройдет очно.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения.

