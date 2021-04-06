Послание Федеральному собранию станет обращением "нового времени" – Матвиенко

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, а поручения, обозначенные в нем, потребуют быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей, рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат", – приводит слова Матвиенко ТАСС.
По ее словам, было принято решение собрать Совет палаты 22 апреля, а 23 числа провести плановое заседание.
Матвиенко подчеркнула, что послание президента является очень важным политическим и общественным событием.
Накануне директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов рассказал о возможных темах, которые может затронуть Путин в послании Федеральному собранию.
По его словам, одна из тем коснется выборов нового созыва верхней палаты парламента, которые пройдут в сентябре 2021 года. Также он добавил, что РФ выходит из пандемического режима и, по его мнению, делает это успешно. Именно поэтому необходимо восстановить все важные механизмы в экономике, социальной сфере и других.
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Кроме того, Дмитрий Песков пообещал, что в ближайшее время объявит аккредитацию для СМИ на оглашение послания и одновременно с этим сообщит место проведения.
Мероприятие пройдет полностью очно.
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