Послание Федеральному собранию станет обращением "нового времени" – Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, а поручения, обозначенные в нем, потребуют быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей, рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат", – приводит слова Матвиенко ТАСС.

По ее словам, было принято решение собрать Совет палаты 22 апреля, а 23 числа провести плановое заседание.

Матвиенко подчеркнула, что послание президента является очень важным политическим и общественным событием.

Накануне директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов рассказал о возможных темах, которые может затронуть Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, одна из тем коснется выборов нового созыва верхней палаты парламента, которые пройдут в сентябре 2021 года. Также он добавил, что РФ выходит из пандемического режима и, по его мнению, делает это успешно. Именно поэтому необходимо восстановить все важные механизмы в экономике, социальной сфере и других.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Кроме того, Дмитрий Песков пообещал, что в ближайшее время объявит аккредитацию для СМИ на оглашение послания и одновременно с этим сообщит место проведения.

Мероприятие пройдет полностью очно.