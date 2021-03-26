Путин предложил обсудить создание сетевых университетов в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин считает необходимым улучшать систему высшего образования в России. По мнению президента, в стране необходимо создавать сетевые университеты.

"Мы создали целую систему, целую сеть исследовательских университетов, федеральных университетов. Это все на местах. Но сейчас нужно сделать следующий шаг – нужно говорить о создании сетевых университетов", – отметил Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Ранее глава государства распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Это коснется образовательных учреждений, расположенных в отдельных субъектах страны, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.

Также сообщалось, что российские университеты укрепили свои позиции в глобальных рейтингах. Высшие учебные заведения нарастили приборную базу, а также новые современные программы.

