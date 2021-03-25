Вузы РФ укрепляют свои позиции в мировых рейтингах – профессор

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Российские университеты укрепили свои позиции в глобальных рейтингах. Об этом сообщила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Всеволодовна Абанкина.

По ее словам, высшие учебные заведения нарастили приборную базу, а также новые современные программы. Вузам предстоит большая работа для того, чтобы попасть в международные рейтинги, отметила она.

"Сравниваются публикации, научные премии, доля иностранных студентов, доля иностранных преподавателей, стажировки. Для того чтобы ворваться в высокие рейтинги, до 30% студентов должны быть охвачены международными стажировками, не менее 25% профессуры", – приводит слова специалиста радиостанция "Комсомольская правда".

Абанкина добавила, что главная цель высшего образования в РФ состоит в создании инновационной инфраструктуры.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Это коснется образовательных учреждений, расположенных в отдельных субъектах страны, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.