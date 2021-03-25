Вузы РФ укрепляют свои позиции в мировых рейтингах – профессор

16:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские университеты укрепили свои позиции в глобальных рейтингах. Об этом сообщила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Всеволодовна Абанкина.
По ее словам, высшие учебные заведения нарастили приборную базу, а также новые современные программы. Вузам предстоит большая работа для того, чтобы попасть в международные рейтинги, отметила она.
"Сравниваются публикации, научные премии, доля иностранных студентов, доля иностранных преподавателей, стажировки. Для того чтобы ворваться в высокие рейтинги, до 30% студентов должны быть охвачены международными стажировками, не менее 25% профессуры", – приводит слова специалиста радиостанция "Комсомольская правда".
Абанкина добавила, что главная цель высшего образования в РФ состоит в создании инновационной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Это коснется образовательных учреждений, расположенных в отдельных субъектах страны, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: