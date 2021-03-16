Рособрнадзор предложил сделать аккредитацию вузов бессрочной

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Аккредитация в вузах должна быть бессрочной. Об этом сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.

По словам главы ведомства Анзора Музаева, необходимо изменить аккредитационные требования. В настоящий момент специалисты согласовывают новый подход с правительством и администрацией президента.

"Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем", – цитирует Музаева агентство.

Ранее глава Рособрнадзора оценил возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. По его словам, в прошлом году экзамен не стали сдавать около 10% выпускников.