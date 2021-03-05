В Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ

11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев оценил возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в прошлом году экзамен не стали сдавать около 10% выпускников.
"В этом году будет примерно так же. Десять процентов – немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", – сказал Музаев.
Как отмечается, в 2021 году выпускники, которые не будут поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. Для получения аттестата можно сдать только выпускные экзамены по математике и русскому языку.
В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.
Ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год. ЕГЭ в этом году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку планируют провести в два дня – 3 и 4 июня. Экзамен по математике профильного уровня состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по иностранным языкам и биологии – 18 июня. В два дня (24 и 25 июня) выпускники сдадут экзамен по информатике и ИКТ.
Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год
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