В Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев оценил возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в прошлом году экзамен не стали сдавать около 10% выпускников.

"В этом году будет примерно так же. Десять процентов – немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", – сказал Музаев.

Как отмечается, в 2021 году выпускники, которые не будут поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. Для получения аттестата можно сдать только выпускные экзамены по математике и русскому языку.

В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.

Ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год. ЕГЭ в этом году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку планируют провести в два дня – 3 и 4 июня. Экзамен по математике профильного уровня состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по иностранным языкам и биологии – 18 июня. В два дня (24 и 25 июня) выпускники сдадут экзамен по информатике и ИКТ.